Sadistický únosce v Captured s vámi hraje děsivou hru

Podobně jako ve filmové sérii Saw, i v Captured se situace, do které jsou její aktéři vrženi, zprvu zdá jako špatný vtip. Brzy se ale promění v noční můru. Graficky excelentní hororová hra vám svou dokonale klaustrofobní atmosféru doslova nacpe do obličeje.

. Pokud jste někdy u sledování víše uvedené filmové série přemýšleli, jaké to asi je být v kůži nebohých obětí šíleného věznitele, Captured vám nabídne odpověď v podobě vlastního zážitku. Berte to jako takovou masochistickou dovolenou.

Captured

Hlavní hrdinka, jejíž osud jí nikdo příčetný nemůže závidět, se probouzí kdesi v cizím sklepě. Zřejmě šílený a mlaskavý hlas v reproduktoru jí poví, že se zúčastní skvělé hry na přežití, ve které půjde především o to, jak je schopná zvládat strach a své démony. Krev rozmazaná po stěnách ale dává tušit, že nejde o kanadský žertík.

Captured představuje sérii místností a sklepních chodeb, ve kterých je vaším úkolem najít páku, nebo rozluštit hádanku a postoupit kupředu, směrem k mizivé vidině svobody. Sklepení je ale plné nechutností, klaustrofobických koridorů, divných výkřiků a především masového vraha s mačetou, který se tady dole toulá a často vám vpadne do zad. Je slepý, ale slyší i spadnutí špendlíku.

Všechno, kromě vašeho plížení, vytváří dost ruchů. Přepnutí zarezlé páky, otočení ventilu na parním potrubí, vaše chůze, zkrátka všechno. Lze házet objekty a nepřítele odlákat, ale to je vždy jen dočasné řešení. Ačkoliv hra sází na zdařilou a neutuchající atmosféru nebezpečí a samoty, dojde i na nějakou tu „lekačku“. Stejně tak dojde i na spletité hádanky.

Hratelnost Captured je tradiční, ale má své silné momenty v podobě chytrých puzzlů, nečekaných situací a především konstantní atmosféry. Samozřejmě, nic není bez chyby. Monstrum vám občas uslyší, i když nevydáváte ani hlásku, občas budete tápat a tak dál.

Dohromady ale jde o zdařilý herní zážitek, který byste si asi v reálném životě nechtěli prožít. Na monitorech počítačů se ale všechno zdá být jinak. No ne?

Vzkoušet si, zda přežijete můžete zde.