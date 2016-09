Chasing Styx je mytologická akce s naprosto roztomilým hrdinou

Tříhlavý pes Kerberos už nehlídá vstup do Hádova panství, ale rozhodl se, že se pokusí najít vlastní štěstí a stane se hrdinou. Chasing Styx je akční hra s prvky her na hrdiny, která se tváří roztomile, ale dokáže vystrčit drápky. Spousta možností a dlouhá herní doba je skvělá věc, zábavná hra dvou hráčů je ještě lepší.

Domácí mazlíček pána podsvětí, není tak děsivý, jak si ho staří Řekové představovali. Vlastně je velice roztomilý. Je to chlupáč, který jako každý jiný hrdina, kterých jsou řecké báje a pověsti plné, touží po dobrodružství. Naštěstí, jeho pán má pro něj připravený úkol. Tak až přestane radostí vrtět ocasem, můžete se vydat na cestu.

Hlavu má jen jednu, ovšem kolem ní poletují další dvě. Všechny pak při útoku plivají jakési ohnivé střely, které vytváří trojřadí ohnivých plivanců, které likviduje vše v cestě. To je však jen jeden z mnoha a mnoha druhů útoků, které si během cesty (u obchodníka v Hádu, mezi jednotlivými misemi) obstaráte. Za zabité nepřátele totiž dostáváte duše (podle toho, jak moc silného protivníka jste skolili) a ty fungují jako platidlo a zároveň jako body vylepšení.

Jednotlivé mapy jsou uspořádány podle obtížnosti, ale některé můžete přeskakovat. Každopádně, mění se v nich jak prostředí, tak typ nepřátel. Souboje tak jsou dynamické i díky tomu, že mnohdy nevíte, proti čemu vlastně stojíte. Sem tam lze sejít z cesty a najít nějaký krutě bráněný poklad, ale povětšinou jsou úrovně jednoduché a koridorové.

V čem tkví asi největší síla Chasing Styx je fakt, že kdykoliv, kdy se mezi misemi nacházíte v Hádu, může se k vám připojit druhý hráč. Pak teprve začíná ta pravá zábava, protože ve dvou lidech přes všechny projektily není na obrazovce nepřítel ani vidět. Navíc pak není tak zřejmá vysoká obtížnost.

Těch několik srdíček, co reprezentují váš život, se ve chvíli, kdy nedáváte pozor velice rychle vyčerpá. Co zásah, to Kerberos vyštěkne jako nakopnutý jezevčík a vám se jedno srdíčko odečte. Takže zabít vás teoreticky může už první nepřátelská salva.

Konec s teorií. Chasing Styx je prostě skvělá hra. Je rychlá, zábavná, retro a dá se hrát ve dvou lidech, což je zkrátka výborné. Dlouhá herní doba a spousta obsahu dovoluje u hry strávit hodiny a hodiny. Jen pozor na obtížnost a trochu kostrbaté ovládání, kdy není možné střílet do jiného směru, než kam se pohybujete.