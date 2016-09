V Death of a Lich jste nesmrtelné monstrum, které pořád umírá

Zlí kouzelníci, kteří chtějí dosáhnout nesmrtelnosti mají jedinou možnost: Transformovat se v liche. Jejich život v podobě této nemrtvé kreatury, je pak vázán na phylacterium, tedy předmět, který uchovává jejich životní esenci. V Death of a Lich je takovým předmětem vaše koruna. A protože nejste hloupí, korunu jste opatřili magickými ochranami, takže je nezničitelná.

Jenže se stalo, že vás rytíři dobra přece jenom porazili a zničili vaše tělo. To vám ale nemusí vadit. Dokud nezničí samotnou korunu, zase se časem oživíte. Aby předešli vašemu řádění ve světě, postavili lidé vysokou věž, korunu umístili na samý vrchol a všem generacím jejich synů a vnuků dali za úkol věž bránit a zamezit tomu, abyste unikli.

Vy, po dekádách, kdy konečně nabudete svou sílu, se musíte z věže dostat. A jen tak mimochodem po cestě zmasakrovat co nejvíc vojáků. Death of a Lich se hraje jako tahová arkáda. Každé patro věže je chráněno a vy máte dvě možnosti. Buď na nebohého vojáka skočíte z vyššího patra (což znamená jeho okamžitou smrt), nebo si to rozdáte takříkajíc na férovku.

Jenže každý úder vás stojí životní energii, které máte pomálu. Je třeba převelice taktizovat. Naštěstí, z každého mrtvého vypadne jeho duše, kterou absorbujete a když vás potom zabijí, polovina celkového počtu nastřádaných duší se převede do nového života. Jinými slovy: Čím úspěšnější zabiják jste v jedné hře, tím odolnější budete v té další.

Umírat ale budete pravidelně. Vojáků je víc druhů a každý je jinak silný. Lučištník musí jedno kolo nabíjet výstřel, obrněný rytíř je skoro nesmrtelný, ale pohybovat se může jen jednou za tři kola. Cestou nacházíte „lékárničky“ a power-upy zlepšující váš útok.

Hlavním úkolem je dostat se až na „dno“ věže, kde vás bude čekat samotná smrt. Death of a Lich je to dost originální hra, která vám asi několik prvních pokusů bude dělat problémy, než pochopíte, jak se vlastně má hrát. Jakmile ale přijdete věci na kloub, budete se dobře bavit.

Na stránce pod tímto odkazem se skrývá také verze pro Mac OS.