Deplorant vypráví smutný příběh dvou rivalů v lásce

Jeden je silný a vždycky přímý. Druhý je nejistý, ale má schopnost vidět svět jinak než kdokoliv jiný. Mezi nimi je pak jejich láska, křehká dívka, která bez jednoho, či druhého neudělá krok. Plošinovka Deplorant vám ukáže, jak snadno se ve hře tohoto typu dá vyprávět silný a smutný příběh.

Jsou to nejlepší kamarádi a jsou si navzájem vždycky ku pomoci. Jenže, jsou to také sokové v lásce. Mladá kráska, která potřebuje ochranu, si mezi nimi nevybírá, a oni dělají všechno, aby se jí zalíbili. A jsou schopni pro ni obětovat cokoliv.

Ovládat můžete oba kamarády, ale v jeden okamžik vždy jen jednoho z nich. Z jednoho hrdiny lze přepínat na toho druhého.

První z nich je schopný přesouvat těžké kameny, které zatěžují tlačítka nebo vytvářejí bezpečný přechod přes smrtící pasti. Ten druhý zase vnímá celou scénu jinak, takže když už nevíte, jak dál, stačí na něj přepnout a najednou přes zdánlivě nepřekonatelnou propast vede bezpečný most nebo lano, po kterém se dá vyšplhat.

Deplorant je poměrně krátká hra, ale každá úroveň je čímsi specifická. Jakmile vám princip dvou hrdinů přejde do krve, objeví se na scéně třetí postava, ona křehká dívka Ta se pohybuje nachlup stejně jako ovládaný hrdina a je třeba ji chránit a vytvářet další cestu, protože není schopná ani skákat. Nudit se nebudete ani sekundu.

A to i díky trochu nešikovnému ovládání. To je vlastně úplně v pořádku, co se týče kláves a odezvy. Problém je v tom, že postavy se často za něco zasekávají, občas spadnou, aniž by stály na okraji propasti, a lezení po žebřících je tady trochu o nervy. A občas vás zabije letící projektil, který se vás (ve smyslu grafickém) ani nedotkl.

Ale i přesto jde o dějově originální, smutnou atmosférou prodchnutou a překvapivě nápaditou arkádu, která by neměla uniknout žádnému fanouškovi žánru.