Rošťácká akce Dream Hills má pěknou grafiku, ale trpí mnoha problémy

Stali jste se někdy oběťmi šikany? Malý Timmy ano a to neustále od doby, co se přistěhoval. V této akci sledované z pohledu třetí osoby musí dokázat, že není zbabělec a dětem z maloměsta Dream Hills dát pořádně za vyučenou. Zajímavé herní prvky a pěkná grafika slibují kvalitní zážitek, hrozné technické chyby ho ale dost kazí.

Timmy už šikanu nemůže dál snášet. Všichni kluci ve městě ho nesnášejí, protože není zdejší a on sám se jim snaží vyhýbat. Dál to ale už nejde, protože udělali něco neodpustitelného. Plyšovému medvídkovi, Timmyho oblíbené hračce, utrhli jedno ucho. Je třeba zjistit, kdo ucho má a postarat se, aby se to už nikdy neopakovalo.

K cíli vede cesta splněním několika úkolů. Během jednoho se vám představí jednoduchý systém výroby předmětů (který je jinak ve hře absolutně zbytečný). Pak si zajezdíte v ulicích městečka s autíčkem na čas, postřílíte nějaké barikády, na nichž vám hra předvede svůj fyzikální model a rozdáte si to s vůdcem klukovské bandy.

Ve městě není jediný dospělý a všichni (kromě těch, co vám zadávají úkoly) se chovají jako pitomci. Buď po vás kopou míče, házejí vosí hnízda, nebo střílí z praku.

Kvůli mizerné inteligenci se často trefují do překážky před sebou, ale i tak jsou nepřátelé v Dream Hills hodně otravná sebranka. Timmy je likviduje svým vlastním prakem, do kterého nachází různé druhy munice (lze střílet třeba petardy).

Dream Hills by byla slušná hra, kdyby netrpěla chybami vlevo vpravo. Animace nefungují, namluvení postav polovinu času neslyšíte, o inteligenci jsem se zmínil a člověka, co navrhl ovládání onoho autíčka je potřeba upálit.

Ostatně, ani ovládání Timmyho není nejoptimálnější. Často se zaseknete o nějaký roh, předmět, nebo spadnete do vody. To znamená okamžitou smrt. Timmy asi do plavání nechodil.

Ukázkou technické nedospělosti je to, že během finálního souboje lze lehce vyskákat po neviditelných bariérách až k bossovi a stoupnout si za něj. Jeho inteligence s tím nepočítá a on se svými projektily s plošným zraněním zabije sám. Dětinskost, nedůslednost a určitá frackovitost ze hry čiší neustále. Takže asi po pěti minutách ve hře budete mít nutkání všechny postavy (i samotné autory) uškrtit.