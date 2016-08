Ve Fiery Disaster ovládáte sílu vulkánu

Podle obrázků byste asi soudili, že Fiery Disaster je nějaký druh strategie. Ovšem, pletli byste se. V této akční hře ovládáte sopku, která pomocí svých ohnivých koulí likviduje nabíhající rytíře a víc, než strategické myšlení tady využijete přesnou mušku. Velmi vysoká obtížnost vás ale nakonec přece jenom donutí i taktizovat.

Fiery Disaster je v současné době jen demo, ale budeme se s tím muset asi smířit, protože autoři se snaží získat podporu pro vývoj plné verze, která už v budoucnu bude zpoplatněná. Nemusíte se ale bát, tohle demo nedohrajete během deseti minut. Za to vám ručím.

Jako šílený, ale dobrosrdečný vědec jste objevitelem nového druhu získávání energie. Vaše laboratoř, elektrárna, postavená na úpatí sopky využívá přírodní síly vulkánu k tomu, aby napájela celé město energií.

Úzkoprsí vesničané však o takové pokrokové technologie nejeví valný zájem. Místo toho vás chtějí popravit za čarodějnictví a zneužívání přírody. Vám se podaří uprchnout zpátky do sopky. Je čas na odplatu.

Na každé z pěti map stojí onen vulkán a po cestě, reprezentované čtvercovými políčky, nabíhají rozzlobení rytíři. Vy pomocí myši ovládáte samotnou sopku, která ze sebe chrlí ohnivé projektily a ty rytíře, jednoho po druhém, posílají pod drn.

Každý nepřítel však vydrží několik zásahů a samotná sopka se po několika výstřelech „přehřeje“, což poznáte jednak podle ukazatele, a pak podle neskutečně otravného zvuku pískající varné konvice. (Ten vás asi brzy donutí vypnout ve hře audio.)

Sopka je chráněná zdí a ta nějakou tu chvíli vydrží, když do ní skupina rytířů mlátí palcáty, ale nejlepší je nenechat nepřátele se vůbec ke zdi přiblížit. Fiery Disaster je však opravdu (zcela vážně) dost obtížná hra a tak budete rádi, když první misi vůbec přežijete ve zdraví.

Hezké je, že v každé misi můžete kromě hlavního úkolu (totiž přežití), plnit i úkol sekundární. Splnit oba je často nad lidské síly. Jednou je třeba zničit farmy vesničanům, jindy nenechat sedláky doběhnout až do zbrojnice, kde se z nich stanou rytíři a podobně. Zkrátka, co mise, to malé ozvláštnění.

Ostatně, tahle ozvláštnění jsou potřeba, protože když se to vezme kolem a kolem, je Fiery Disaster docela hloupá hra. Rytíři nemají žádnou inteligenci a neustálé přehřívání sopky vás začne po minutě opravdu hodně iritovat.

Navíc, hra trochu „klame tělem“ a místo strategické zábavy jen střílíte jeden typ ohnivých koulí. Chtělo by to trochu víc variability. Ale jako taková jednohubka pro někoho se silnými nervy to není zlé.

Zde odkaz na verzi pro Linux.