Final Fight Alpha je bojovka ze staré školy a krásná vzpomínka

Pamatujete si ještě na starý dobrý Street Fighter? Jednalo se o jednoho z nejoblíbenějších zástupců žánru bojovek. Pravda, dnes jsou to jen zaprášené vzpomínky, ale zdá se, že někdo pořád vzpomíná s láskou. Právě z lásky vznikl Final Fight Alpha. Ačkoliv nejde o naprosto věrný „přepis“ původní hry a její hratelnosti, je to opravdu velice dobrá arkáda, při které na vás dýchne stará atmosféra.

Final Fight Alpha totiž není bojovka úplně ve stylu Street Fightera. Sice zde potkáte spoustu známých charakterů (rychlonohou Chun-Li, obra jménem Zangief, nebo hlavního záporňáka M.Bisona), ale bojovat se nebude jeden na jednoho v uzavřených arénách.

Místo toho jste taženi dějem jako z akčních filmů osmdesátých let skrz mnohé dvourozměrné mapy, kde na vás útočí celé skupiny nepřátel zároveň. Platí ale, že úkolem je jednoduše vymlátit všechno, co se hýbe a co není jenom animované pozadí. Vždy, jakmile vybijete určitý úsek, můžete se posunou dál.

Každý charakter (na začátku máte výběr z osmi) má specifické útoky a hlavně vlastnosti. Zangief je hora svalů, ale moc rychlého pohybu z něj nedostanete, Chun-Li je zase poměrně slabá, ale její útoky mají povětšinou formu kopů v otočce ve vzduchu.

Nepřátelé na tom ale jsou podobně. Potkáte jich spoustu a každý je čímsi jedinečný. Když se na vás tedy sesype desítka protivníků (každý jiného typu), máte o zábavu postaráno.

Fantastické na Final Fight Alpha je, že během hraní opravdu zažíváte onen autentický pocit. Skoro jako kdybyste měli poslední život a hrozilo, že budete muset do slotu hodit svoji poslední pětikačku, jinak přijdete o všechen vybojovaný postup. Naštěstí, nic nikam házet nemusíte, hra vás dokonce ani nepenalizuje za smrt. Když bojovník padne, vyberete si z nabídky dalšího hrdinu a v boji pokračujete. Skvělé.

Pro některé typy hráčů bude Final Fight Alpha opravdová lahůdka. Hra se celá veze ve stylu retro, od grafiky (velice povedené) až po audio a tak trochu pitomě naivní děj.

Levely se střídají jak na běžících drátkách, nepřátelé padají pod smrští kopů a facek a tak po půlhodině hraní si uvědomíte, že vás to neskutečně baví. Zaplaťpánbůh, od té doby vám bude do konce kampaně zbývat ještě minimálně další půlhodina!