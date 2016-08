Gangs Of New York je „nejhorší“ hra všech dob!

Vítejte, masochističtí hráči, užívači zvrácených choutek a hledači pochybných zážitků! Přestože není apríl a do dubna je taky daleko, máme tu pro vás jednu opravdovou lahůdku! A to takovou, která nesnese již dalšího odkládání. Přistupte tedy blíže! Kdo z vás se odváží vstoupit, stane se svědkem bizarností, jaké svět ještě neviděl. Blicí pytlíky jsou v ceně vstupného!

Gangs Of New York je čiré zlo. Je to výtvor člověka bez morálních zásad, zhmotnění toho nejhoršího, co může kosmos vyprodukovat. Jestli něco, Gangs Of New York dokazují, že Bůh není. Anebo se utíkal rychle někam schovat. Máme-li věřit prorokům, konec světa je za dveřmi, protože k nám v podobě této „hry“ sestoupil antikrist.

Vezměmeš krucifixy do ruky a dejme se do vymítání. Gangs Of New York nemají pranic společného se stejnojmenným Scorseseho filmem. Má jít údajně o takové „lepší a přepracovanější“ Grand Theft Auto. A protože „lepší“ může v dnešní době znamenat opravdu, ale opravdu cokoliv (ADHD je například lepší než schizofrenie), těšte se na pekelná muka.

Jedno balení obsahuje: Několik hlavních i vedlejších misí, kolem šedesátky vehiklů, možnost nakupovat nemovitosti, „tunit“ si postavu a její outfit a mnoho dalšího. Vrazte mi klidně kůl do srdce, ale tvrdím, že to všechno je ničemu, protože Gangs Of New York je nejrozbitější a nejnefunkčnější hra všech dob.

Je to tak schválně, že tato „recenze“ vám o hře samotné moc neřekne. Chci totiž, abyste si tenhle očistec prožili sami. Nechci nic prozrazovat. Hra samotná je šílená, co si budeme povídat, ale je šíleně zábavné hrát ji tak, jak autor nezamýšlel. Totiž, nacházet všechno to, co je rozbité, co nefunguje, co je patetické a nakonec se za břicho popadat, když vám dojde, že tohle někdo myslí naprosto vážně.

Pro někoho, kdo si příliš váží svého času tahle „zábava“ není, to je třeba si ujasnit. Je to podobné, jako věšet se na háky za kůži, nebo sledovat ono slavné video se dvěma dívkami a šálkem. Existují ovšem hráči, kteří na internetech hru opatřují absolutním hodnocením! Takže někomu z druhu homo sapiens se líbit musí! Mě osobně se „líbí“ tak moc, až je mi z toho do breku.

Na vlastní nebezpečí se můžete podívat na toto video, ale věřte mi, že vám nepopíše ani polovinu toho, co je s touhle hrou špatně: