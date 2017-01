V Lone Water: Prologue jste posledním přeživším světové potopy

Apokalypsa přišla náhle a nebyly to atomové zbraně, ani obří asteroid, co zapříčinilo kolaps lidské civilizace, ale celosvětová potopa, která smetla z povrchu Země všechny, kromě vás. Jste opravdu poslední svého druhu? Co se vlastně stalo a kdo za potopu může? Na to vše musíte najít odpovědi.

Lone Water: Prologue je graficky excelentní adventura z pohledu vlastních očí, která se odehrává pár vteřin po tom, co se probouzíte ve své vodotěsné záchranné místnosti, kde jste přečkali konec světa. Atmosféra je napnutá k prasknutí. Co asi najdete venku?

Najdete město, až po vrchní patra výškových budov potopené v klidné vodní hladině. Všechno, co jste znali je pryč, kromě východu slunce, který je stejný, jaký byl vždycky. Vaším úkolem je porozhlédnout se kolem po střechách a najít co nejvíc indicií, jež vám dopoví na otázky, které vás trápí.

Při své cestě nacházíte dva druhy těchto indicií. Prvními jsou všude rozeseté stránky deníku, které vám mlhavě vypovídají o tom, co se stalo. Druhým typem jsou jakési poletující vzpomínky, které pravděpodobně patří hlavní postavě, ačkoliv si na ně sama nevzpomíná.

Hra je už na první pohled zaměřená na vyprávění děje. Sem tam zmáčknete nějakou páku, zavřete za sebou dveře, nebo přeskočíte propast. Interakce ale není mnoho a na hádanky třeba nedojde vůbec. Hra tak působí trochu prázdně a jednoduše. Ale tak je to u mnoha her tohoto typu.

Lone Water: Prologue je, jak už napovídá sám název, úvodem k většímu příběhu. Vzhledem k tomu, že je to úvod poměrně krátký (kolem dvaceti minut), ani si možná onen nedostatek interakce neuvědomíte a budete se kochat stylovou grafikou.

Stahovat Lone Water můžete z tohoto linku.