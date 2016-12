V Losers On A Christmas Eve léčíte deprese vánoční štědrostí

Hohohóóóóóó! Veselé Vánoce vám všem! Do města Nowhere dorazila vánoční atmosféra a všichni se POVINNĚ radují! V této nenáročné, dost ošklivé a tak „trochu“ hloupé hře musíte všem v městečku navodit svátečního ducha tím, že rozdáváte dárky.

Vhodnějším termínem je, že je „vrháte“ kolem sebe. Toto místo je plné beznadějných, životem pokřivených a vyhořelých existencí a vy je musíte všechny naučit slušnému chování. „O svátcích se nesnažíme spáchat sebevraždu! Na, chytej! Tady máš dárek! Hned je ti líp, co?“

Jakmile člověka tak štědře obdarujete, změní se jeho situace, začne vypouštět do ovzduší srdíčka, a tak třeba rváči, kteří se před chvílí snažili nebohého školáka umlátit k smrti, s ním najednou zpívají koledy. Hola, Vánoce, řešení všech životních problémů! S postupujícím rozradostňováním městečka se rozšiřuje také dosah a hlasitost koled, takže se připravte, že si časem uřežete uši.

Někteří paňácové jsou samozřejmě dost schovaní a navíc, je nepříjemně obtížné určit, který z nich je aktivní (a dá se obdarovat) a který je jen přihlížející. Dárky tak musíte vrhat doslova na kohokoliv v dohledu. Ještěže je jich neomezené množství.

Občas je také třeba splnit určitý úkon a postarat se o problém, který narušuje pohodovou atmosféru. Po vandalech zničené městské značení musíte opravit, sfouknuté svíce znovu zapálit, najít a opravit ucházející plyn tak, aby mohli bezdomovci dostat svou porci teplé polévky. Idyla.

Možná vám bude z patosu v Losers On A Christmas Eve trochu na zvracení, ale co se dá dělat. Kvality hry jsou bůh ví kde a konec roku je na stravitelné vánoční hry obecně skoupí. A nebo je to ta nejpitomější, co se mi podařila najít.

Zde ke stažení další verze tohoto herního očistce pro Linux i Mac OS.