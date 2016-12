Je Mika jedna z nejlepších plošinovek roku? Rozhodně!

Mika je tak nenápadná šedá myška, až byste ji přehlédli. A to by byla obrovská chyba! Podobnou hrou jste totiž nejspíš ještě nehráli. Je to geniální plošinovka plná návykové akce, která oplývá takovou kopou chytrých nápadů, že je může po hrstech rozdávat.

Mika je jméno hlavní hrdinky, copaté holčičky, která se probouzí v dost divném prostředí, nevěda, jak se v něm ocitla. Brzy ale nachází přítele, jakousi poletující vesmírnou inteligenci jménem s.t.e.v.e.n., která jí slouží jako zbraň. Vypadá tak trochu jako vrhací hvězdice, nebo chakram z Xeny.

Zatímco na jedné sadě kláves ovládáte hrdinku, na té druhé kolem sebe vystřelujete onu hvězdici, kterou můžete omezeně kontrolovat v letu. Mezi námi, nejprve jsem této novotě nepřišel na chuť. Ovládání dvou entit zároveň není snadné. Jakmile vám ale přejde do krve, zjistíte, že Mika a její přítel jsou pospolu nezastavitelní.

V tu chvíli si uvědomíte, že celé to ovládání je ve skutečnosti geniálně snadné a všechny schopnosti malé dívenky (levitace, skákání mezi stěnami, teleportace) kontrolujete, jakoby byly vaše vlastní. Pak se můžete plně ponořit do návykově rychlé akce.

Nepřátelé jsou na poměry plošinovek nebezpečně chytří. Jakýkoliv souboj je tak zkouškou vás i vašich nervů. Potyčkám se ale vyhýbat nebudete. Proč? Z nepřátel totiž vypadávají jakési orby, které můžete u záchytných bodů proměnit za vylepšení ve stromu dovedností.

Je libo vznášet se kolem, nebo krátkodobě zrychlit tak, že vás nikdo ani nezpozoruje? Jen si dávejte pozor, abyste neumírali moc často. Za oživení se vám nějaké body odečítají.

Co možná Mika trošku ztrácí po grafické stránce, to dohání designem úrovní. Ty jsou mnohovrstvé, zapeklité a větší části mapy jsou nepovinné. Kdo se nebojí riskovat, neprohloupí. Průzkum je bohatě odměněn nalezením něčeho nového. Úžasné jsou například části hry, kdy k otevření cesty dál musíte předběhnout jakýsi letící světelný bod. Ten u cíle exploduje a zabije všechno za sebou. Tedy i vás, když budete až druzí.

Mika je po dlouhé době plošinovka, kterou je radost hrát, protože je chytře navržená, zábavná a nesnaží se vás nijak týrat. Každou chvíli v ní narazíte na nový herní prvek a ovládání je v ní natolik plynulé, až je to na tento žánr malý zázrak. Navíc zapomeňte na to, že byste hru dohráli během půl hodiny. Mika vás zaměstná na mnohem delší dobu.