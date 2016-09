Nightmare Fishing Tournament vás nejspíš vyléčí z chuti rybařit

17:00 , aktualizováno 17:00

Že po smrti bude muset v pekle rybařit, to by čekal jen málokdo. Jenže takový je plán vykoupení. Škoda jen, že ryby jsou tady poněkud přerostlejší a dravější, než je zdrávo. Pokud se bojíte otevřených vod a hloubek, raději utíkejte co nejdál.