Ve hře na přežití Raft bojujete proti hladu, žízni i dravým rybám

Už vám někdo položil hloupou otázku, co byste si vzali sebou na pustý ostrov? Pragmatická odpověď se nabízí: „Asi něco, co by mi pomohlo přežít.“ Co byste si ale sebou vzali na plovoucí kus dřeva uprostřed oceánu? Přesně v téhle prekérní situaci se nacházíte ve hře Raft. Poradíte si?

To, na čem plujete mezi vlnami, je skutečně jenom kus dřeva. Opravdový raft z toho teprve musíte svým úsilím vytvořit. Na čtyřech metrech čtverečních se žije i přežívá špatně, a tak je prvním úkolem plochu rozšířit. Pomocí chytré nabídky výroby to jde jedna báseň. Ovšem k téhle srandě potřebujete suroviny.

Ty se každou chvíli převalují na hladině kolem vás. Dřevěné plaňky, kusy kovu, konopné listy a sem tam i sud naditý semínky, to všechno kolem pluje v pravidelných intervalech. Problém je v tom, že raft nelze ovládat a do vody můžete jen na krátkou chvíli. Nejenže máte dost mizernou výdrž, ale navíc kolem vás neustále krouží k smrti hladový žralok.

Toho budete brzy doslova nenávidět. Nejenom že kdykoliv, kdy se jen trochu smočíte, vám jde po krku, ale občas i sám od sebe skočí po vašem pečlivě budovaném výtvoru. Pokud ho neodeženete harpunou, kousek raftu vám rozkouše. Doslova vám tak sebere suchou „půdu“ pod nohama a zničí vše, co na ní stálo. Řekne se snadno: Žádný stres.

Fakt, že vám neustále ubývá ukazatel hladu a žízně, vám ke klidu také nikterak nepomůže. Na maso zprvu zapomeňte. Rybaření je zábava, když nejde o život. Ryby si tady dávají na čas a vyrobit udici není jen tak. Budete se muset spokojit se semínky. Ta také můžete v pěstovat v květináči.

S vodou zase takový problém není, ale oceán vám k pití bohužel nemůže sloužit. Musíte vyrobit filtrovací zařízení, plechovku a pak vodu nabrat a převařit. To trvá také dlouho, a tak je dobré mít zařízení víc. Jinými slovy, od chvíle, kdy hra začne, konstantně umíráte žízní a hladovíte. Realita je zkrátka krutá.

Ale i přes náročnost je Raft zábavná hra. Na jednu stranu postrádá nějaký vyšší smysl, jiný úkol než jen přežívání. Předmětů na výrobu také není tolik, kolik by mělo být, aby hra vydržela déle. Na druhou stranu je námět tak zajímavý a neokoukaný (i v rámci komerčních her), že to Raftu odpustíte.

Hra pro všechny možné operační systémy ke stažení zde.