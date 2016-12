REX je svěží a přístupná variace klasického šachu

Někteří lidé se klasické šachy hrát nikdy nenaučí. Jiní to umí, ale jejich systém jim přijde příliš složitý. Pro ty je tu REX, logická hra na pomezí šachu a jednodušších druhů stolních her. Tato v podstatě logická rychlovka vás chytí nejen slušnou grafikou a hudbou, ale hlavně několika módy obtížnosti a možnosti hrát proti kamarádovi.

Zapamatovat si, jakým způsobem se jednotlivé figurky šachu pohybují po hracím poli není zprvu snadná záležitost. Každá má jinou funkci, každá má jinou pozici a každá dokáže protivníka vyřadit jiným tahem. V REXu jsou figurky jen tři a všechny se vlastně pohybují úplně stejně. Tedy, skoro.

Oba hráči, červený i zlatý mají stejný počet stejně rozestavených figurek. Rytíři, kterými disponuje každý hráč po dvou kusech, se mohou pohybovat libovolným směrem, (tedy nejen horizontálně a vertikálně, ale také diagonálně). Ovšem vždy jen na sousední políčko.

Kněží mají naprosto stejné schéma pohybu, jako rytíři. Mohou se však pohybovat o políčka dvě. No, a král, který je na každé straně jen jeden, může „poletovat“ po hrací ploše o políčka tři. Důležité je zde slovo „může“. Figurky se totiž mohou pohybovat libovolně. Král nemusí „skočit“ o tři pole, klidně se může posunout jen na to sousední.

To má svůj důvod. Hrací plocha, v šachu o čtyřiašedesáti políčcích, se v REXu smrsknula do bojiště o 5x5ti polích. To má za následek dvě věci: Za prvé, žádná figurka není jen kanónfutr, který byste mohli obětovat. Všechny plní důležitou funkci. Za druhé, vzhledem k tomu, že každá strana od začátku kontroluje téměř celou hrací plochu, k vyhazování figurek dochází už během druhého tahu! Uff.

Jednotlivé mače v REXu trvají maximálně do tří minut, takže jde o takový logický rychlík. Zdrtit pět obtížností umělé int. vám zabere jistý čas, dva herní módy (bitva a královražda) pak něco navíc. Nakonec je tu i hra dvou hráčů na tahy na jednom PC. Tak do boje!

Zde taktéž pro stažení verze hry pro Mac a Linux.