Rise Of Ages je jako Terraria z doby kamenné

Kdo ví, jaké bylo žít v pravěku? Podle Rise Of Ages to nebylo žádné „žůžo“. Chlad, hlad, všudypřítomní hladoví predátoři a nakonec i ostatní příslušníci druhu homo, to vše vám usilovalo o život. Podobně jako ve slavné Terrarii, nebo Starbound, i tady se dotěrným vlivům okolí budete bránit především svou vynalézavostí.

Svět Rise Of Ages, třebaže jen dvourozměrný, je opravdu rozlehlý. Z jednoho konce na konec opačný vám to zabere pěknou chvíli. Mírumilovnější travnatá země je z jedné strany ohraničená ledový biomem, z druhé strany nekonečnou pouští. Vy se ocitáte kdesi uprostřed, v jeskyni. A cestu dál si už musíte najít a vytvořit sami.

Hra si bere velkou dávku inspirace z Terrarie a podobných her. Po upravení vzhledu svého neandrtálce začínáte s nejjednoduššími nástroji a jen malou šancí přečkat první noc. Krumpáčem můžete rubat kamení a hlínu, sekerou zase ze stromů získávat dřevo a sem tam i sazeničku, ze které po čase vyraší další statná sekvoj.

Nikdy ale nejste sami. Po povrchu mapy hlídkují lovci, v mnoha vesnicích si můžete ukrást základní vybavení k přežití (louče, ohniště, pec) a ačkoliv s postavami nejde interagovat, občas vám poví něco zajímavého. Například, abyste si opatřili lepší oděv, než jen onen primitivní kus hadru, co vám zakrývá rozkrok.

Systém výroby a inventář není nijak zvlášť rozsáhlý (autoři hru ale stále rozšiřují), ale oplývá něčím, co třeba ten z Terrarie postrádá. Totiž, je přehledný. Vše, co můžete vyrobit ihned vidíte v tabulce, dokonce i to, na co nemáte suroviny a tak dopředu víte, že když si opatříte pět kožek z muflona, můžete si u ohniště ušít apartní zbroj.

Největším nebezpečím zde jsou agresivní zvířata. Třeba bizon na vás jen tak nezaútočí, ale vlci, medvědi a (bůh ví proč) i přerostlé vrány ano. Zbraně jsou takové, jaké můžete čekat od doby kamenné: Kopí z pazourků a maximálně tak luk. Dbejte na rady domorodců a nikdy (opravdu NIKDY) neútočte na mamuta! Fakt, že se třese země, když je nějaký poblíž, by vás měl varovat.

Rise Of Ages má příjemný vzhled a dobře se i hraje, ale je prozatím poněkud prázdná. Po tom, co si vybudujete chýši a vyrobíte kožešinovou ochranu, zbývá už jen málo toho, co by vás u hry udrželo. Tedy kromě prozkoumávání krajiny. Ale to je nebezpečné stejně jako ostatně celý život na úsvitu věků.

Toto prehistoriské dobrodružství pro Windows můžete stahovat zde.