Super Pete The Pirate se tváří roztomile, ale není to snadná hra

Huňatý, roztomilý, stříhající ušima a v pirátském kostýmu. Seznamte se, to je pirát Pete. Tato tradiční plošinovka, plná korzárských rytmů vám v mnohém připomene zlaté časy Maria a dalších klasiků žánru. Ale nedejte se zmást roztomilým kukučem, který by mohl na první pohled slibovat nenáročnou hratelnost. Ta totiž nenáročná ani zdaleka není.

Hrdinný pirát Pete vyzbrojený svým šermířským uměním, jakýmsi párátkem ve formě šavle a bambitkou sice není bezbranný, ale bude dost často umírat. Je to proto, že nepřátel je hodně, smrtících pastí ještě více a záchytných bodů, kde by se dala hra uložit, je naopak jako šafránu. Tedy, spíš nevypitého rumu.

Při své pouti po karibských ostrovech procházíte mnoha mapami, které mají několik společných jmenovatelů. Například onu irskou hudbu, ve které se hraje na harmoniku a zpívá o opilých pirátech a jejich kocovině. Hra tak vytváří poněkud hospodskou atmosféru. Dalším společným bodem je množství protivníků.

V úrovních najdete i spousty penízků, které fungují jako platidlo u lišáckých (doslova) obchodníků. Super Pete The Pirate má zvláštní herní systém, ve kterém hrají tyto mince stěžejní roli.

Jakmile vypotřebujete všechny dostupné životy, umíráte. Můžete začít úroveň znova, ale nic z toho, co jste dřív spotřebovali (platí to i o munici do pistole) se vám nedoplní. Level začínáte s pouhým jedním životem. Jediná komodita, která se přenáší mezi hrami, jsou právě ony mince. A vaším úkolem je probojovat se až k obchodníkovi, kde si všechny ztracené výhody dokoupíte.

Na Super Pete The Pirate se můžete dívat různě, kromě dvou způsobů. Není to přímo originální počin a rozhodně to není snadná hra. Je ale zábavná a pokud vám nevadí několikeré zkoušení úrovně, než ji pokoříte, můžete si u piráta Peta slušně zkrátit chvíli.