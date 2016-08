Think To Die je logická hra a arkáda obrácená naruby

V některých úrovních se nacházejí východy podobné těm, které známe z jiných arkád, ale tady je můžete s klidem ignorovat. Nikam totiž nepůjdete, musíte tady totiž umřít.

Ale postavičky ve Think To Die rády umírají. Rády se nabodávají na kůly, padají do hlubokých propastí a nechávají si na hlavu spadnout těžká závaží. Říká se to snadno, ale hůř se to dělá. Takže musíte přijít na to, jak to zvládnout.

Think To Die obsahuje 135 úrovní, což znamená stejný počet hádanek a teoreticky stejný počet smrtí. Říkám teoreticky, protože velice brzy nezůstane jen u jednoho adepta na smrt. V mnoha levelech vzájemně ovládáte více než jednu postavičku a zabít musíte všechny.

Hra exceluje v pomalém odkrývání nových a neokoukaných mechanik. Když se naučíte zabít pomocí dvou krabic nad sebou, odhalí vám, že mapa je z obou stran spojitá a co „hodíte“ doleva, vrátí se zprava. Když i toto ovládnete, objeví se páčky, knoflíky, levitující plošiny a spousta dalších možností, jak se zmasakrovat.

Think To Die obrací klasické mechaniky naruby. Co však naruby neobrací, je hodnocení, které v tomto případě musí být vysoké. Hra sice trpí sem tam nějakým problémem, ale celkově je to velice robustní puzzle s nápadem za miliardu.

Zde odkaz na stránku Game Jolt, kde najdete i verze pro Mac a Linux.